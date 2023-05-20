عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي: الرد على أي عملية اغتيال إسرائيلية جديدة سيكون قويا ومؤلما

الجهاد الإسلامي:
"الجهاد الإسلامي": ردنا على أي عملية اغتيال جديدة من إسرائيل

حذر أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، إسرائيل من أن "أي عملية اغتيال سيكون الرد عليها قويا وواضحا ومؤلما"، مؤكدا أن تل أبيب وغيرها لن تكون بعيدة عن الصواريخ والرصاص.

وقال زياد النخالة، خلال المهرجان المركزي "ثأر الأحرار"، الذي تنظمه حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسوريا، إن "المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو، وتنتصر عليه إذا وجدت الدعم القوي والدائم"، حسب وكالة "القدس" للأنباء.

وشدد على أن "حضور الغرفة المشتركة الدائم واستعدادها بكل قواها للدخول في المعركة، كان عاملا مهما في تقصير أيام العدوان"، مؤكدا أن أوهام القوة والغطرسة لدى العدو ستتحطم أمام إرادة الشعب الفلسطيني، وقدرته وإصراره على إدامة الاشتباك، وإصراره على القتال المستمر، حتى الانتصار الكبير.

وختم النخالة بالقول إن "المقاومة أثبتت للعدو في قتالهم أنها على استعداد دائم لخوض المعركة تلو الأخرى دفاعا عن الشعب ومنعا من أن تستباح دماؤها".

وفي العاشرة من مساء يوم السبت 13 مايو، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.

ومنذ فجر الثلاثاء 9 مايو، شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ