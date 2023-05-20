عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

245 مليار درهم قيمة الودائع الادخارية في القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية فبراير

صدى البلد

وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.01 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 919.74 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.1% مقابل 866.66 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 53.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.55% مقارنة بنحو 914.74 مليار درهم في يناير 2023.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 637.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23.3% مقابل نحو 517.33 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 120.3 مليار درهم.

وزادت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 4.24% أو ما يوازي 25.9 مليار درهم مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير الماضي.

المصرف المركزي الودائع الادخارية القطاع المصرفي الدولة البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

البنك الدولي يشيد بوفاء الحكومة بإلتزاماتها ضمن اتفاقية قرض التنمية المحلية بالصعيد

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

السعر الجديد لـ نيسان صني 2024

تحالفات جديدة وظهور كمركز قوة عالمي.. ما هي رهانات العرب بعد قمة جدة؟

القضايا المطروحة على مائدة المحور السياسي بالحوار الوطني

روسيا ترد على قادة مجموعة السبع

فضل الله يكشف عن أخطاء الأهلي والزمالك في اللجوء للمحاكم المدنية

السعودية تدخل التاريخ غدا .. ماذا ينتظر المملكة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

نوع رخيص من الخضراوات يتحكم في سكر الدم| تفاصيل

7 لاعبين على أعتاب الخروج من الأهلي

أناملهم تبصر.. تماثيل منحوتة بواسطة أطفال مكفوفين بسوهاج| شاهد

فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزء من خسائره والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ