نشرة المرأة والصحة| مفاجأة بشأن فستان ابنة حميد الشاعر.. سبب غريب وراء وجود قطن في سرة البطن.. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر في الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات مما استفز رواد السوشيال الميديا و بعض المشاهير أيضا.

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائه حفلا غنائيا في الكويت.

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو في الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات واستفزت هذه اللقطة رواد السوشيال الميديا.

أثارت نبيلة ابنة الفنان حميد الشاعري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أحيانا قد تسبب عدم النظافة في العديد من الأمراض، ولكن هل سمعت على تكون قطن في سرة البطن، وبالرغم من أن الأمر غير شائع إلا أنه يصيب الكثير من الأشخاص.