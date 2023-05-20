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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تعاون مصري إيطالي فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ميكلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع سفراء الدول الصديقة بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية الاجنبية في مصر.

وقال القصير خلال اللقاء إن الدولة تقدم كافة التيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعي المحلى والاجنبي، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر واعد ومحفز بعد الجهود التى بذلتها الحكومة في مجال اصلاح البنية التحتية والتشريعية .


كما أكد وزير الزراعة أن هناك تعاون كبير مع ايطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعى، مرحبا بزيادة هذا التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي لاسيما في زراعة المحاصيل الاستيراتيجية الهامة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وكذلك التصدير للخارج.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الايطالي في القريب العاجل لتنفيذ زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوي من مسئولي الشركة الراغبة في الاستثمار في مصر لاختيار انسب المواقع المقترحة والبدء في التنفيذ الفوري لمقترح الاستثمار الإيطالي.

من جانبه أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بلقاء القصير، مشيرا الى ان كبري الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقة للاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وخلافه.

حضر اللقاء عن الجانب المصري د. سعد موسي - المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية ومن الجانب الايطالي سكرتير أول جاكوبو جاتانيللا بالسفارة الايطاليه بالقاهرة.

الزراعة السيد القصير وزير الزراعة السفير الإيطالي الاستثمارات الزراعية المناخ الاستثمار

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