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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بالمنشأة الصغرى في كفر شكر.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية بقرية المنشأة الصغرى بكفر شكر، وذلك فى إطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتنظيم القوافل الطبية لخدمة المواطنين.

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وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة كفر شكر، إن القافلة تم تنظيمها بقرية المنشأة الصغرى بالاشتراك مع الإدارة الصحية، حيث تم توفير العديد من التخصصات الطبية للكشف على المرضى الذين توافدوا بأعداد كبيرة أمام مقر القافلة وتقديم العلاج اللازم لهم للتخفيف عنهم واهتماما بصحة جميع المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم تقديم كامل الدعم اللازم للقافلة الطبية لاستفادة بأكبر عدد من المرضى فى جميع التخصصات والكشف عليهم ومنحهم العلاج بالمجان.

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