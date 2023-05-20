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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. دورة تدريبية بمركز سقارة لتطوير خدمات المحليات بالذكاء الاصطناعي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمي في تطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، بداية من اليوم وعلى مدار الاسبوع الحالى وهي دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، ويستفيد من التدريب 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمي بالوزارة والمحافظات.

وتركز الدورة التدريبة على تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته وما هي ايجابياته وسلبياته، وتعريف ونشأة الميتافيرس ومميزاتها وعيوبها، والتعرف علي كيفية تحميل البرنامج وعمل حساب والتعرف على واجهة البرنامج.

كما تتضمن الدورة تطبيق عملي على الدخول للعالم الافتراضي، وكيفية التنقل واستخدام الأدوات، والتعامل مع الشخصيات الافتراضية الاخرى والقوانين المنظمة لها، بالإضافة الي التعرف علي الخدمات التى ستقدم والفئة المستهدفة من الخدمات وكيفية تقديم تلك الخدمات، وكيفية استخدام خرائط التنقل داخل البرنامج، والتعرف علي القوانين المنظمة للإنترنت. 

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، والتي تقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، وهذا يتطلب استمرار تدريب كوادر المحافظات، وخلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

مركز التنمية المحلية دورة تدريبية التحول الرقمي تطوير خدمات المحليات

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