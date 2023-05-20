مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

احتفل حميد الشاعري بزفاف ابنته المقام، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور الفنانة يسرا.

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وتواجدت يسرا بفستان أزرق واسع لفت الأنظار إليها، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

ويوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.