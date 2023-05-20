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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

صدى البلد

احتفل حميد الشاعري بزفاف ابنته المقام، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور الفنانة يسرا.

شاهد الفيديو:

وتواجدت يسرا بفستان أزرق واسع لفت الأنظار إليها، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

ويوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

شاهد الفيديو:

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