‏المتهمون بسرقة كابلات مصاعد عقار في قبضة مباحث السلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لصين سرقا كابلات مصاعد خاصة بعقار بمدينة السلام، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما جوال بداخله عدد 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة ، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" ، وبحوزته عدد 17 لفة كابل نحاس.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.