بدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت اليوم السب، إمتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

حيث تابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، الامتحانات بمعاهد إدارة الشيخ زويد التعليمية .

وتابع محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الإمتحانات بالمرحلتين الابتدائيه والإعدادية، ولجنة القراءات بمعهد بنين العريش الجديد.



واطمأن على انتظام الامتحانات وتواجد كافة أعضاء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.



وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم ، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتى الفقه ، واللغة العربية النحو والصرف بدون شكوى.

بلا شكوى:



وأكد « عبدالعظيم » أن الإمتحانات تسير بشكل منظم وميسر دون أى شكوى وان الهدوء يسيطر على الامتحانات

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وأوضح ياسر النجار إدارة الإمتحانات ، أن طلاب الشهادة الابتدائية عددهم ٦٧٥ طالب وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية ٧٠٠ طالبا وطالبة ، يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى خلال اليوم الأول وان مراكز الاسئلة مؤمنة ولا توجد اى عوائق

وأوضح، أن غرفة عمليات المنطقة تعمل على مدار اليوم ومتابعة مستمرة لكافة اللجان ولا توجد اى مشكلة تعرقل سير الامتحانات وأن جميع اللجان قد قامت بتعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الإمتحانات.