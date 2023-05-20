مواطن يقتل جاره بسبب تعديه لفظيا علي طفل في عين شمس

شهدت منطقة عين شمس ، جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص جاره بسبب تعديه علي طفل ، تم ضبط مرتكب الواقعة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته .

بالإنتقال وسؤال والدتـــه ، مقيمة بذات العنوان أكدت حدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم ، تم إستهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.