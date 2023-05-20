عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التنسيقية: طرحنا حلولًا قابلة للتنفيذ فى ملف الوصاية المالية بالحوار الوطنى

عضو تنسيقية شباب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تحدث محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني التي انعقدت يوم الخميس الماضي، قائلًا إن الجلسة ناقشت موضوعات مهمة جدًا مثل الهوية والولاية على المال، وقدمت التنسيقية مقترحات قابلة للتطبيق للجنة الحوار الوطني.
 

txt

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة

txt

في موسم الذهب الأصفر.. دمياط تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%|تفاصيل

وأضاف" إسماعيل"خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، :"حدث ذلك بعد دراسة المشكلة بشكل واقعي والبحث عن التحديات التي تواجه حل المشكلة، وقدمنا العديد من التوصيات القابلة للتطبيق من أجل حل تلك التحديات، وذلك على مستوى المحور التشريعي".

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تقدمت الزميلة إيمان الألفي بمشروع قانون لتعديل القانون 119 لسنة 52 الخاص بالولاية على المال بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت عبر السنوات الماضية في ظل موجة التضخم، وبالتالي فقد استهدفت الحفاظ على أموال القُصر واستثمارها بشكل آمن حتى لا تفقد قيمتها".

وأوضح أن التنسيقية ناقشت  تعديل الإجراءات بحيث يكون هناك حد زمني لتقديم الطلبات الخاصة بالواصي من أجل الحصول على الأموال للصرف عليه، وهذا الأمر في حاجة إلى الرقمنة.

الحوار الوطني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محمد اسماعيل المحور المجتمعي توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

ترشيحاتنا

زوجة الأب كلمة السر.. رجل يتخلص من ابنته في الشرقية بطريقة بشعة.. شاهد

إسرائيليون يؤدون رقصات استفزازية عند أبواب الأقصى

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ