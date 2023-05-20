عضو التنسيقية: طرحنا حلولًا قابلة للتنفيذ فى ملف الوصاية المالية بالحوار الوطنى

تحدث محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني التي انعقدت يوم الخميس الماضي، قائلًا إن الجلسة ناقشت موضوعات مهمة جدًا مثل الهوية والولاية على المال، وقدمت التنسيقية مقترحات قابلة للتطبيق للجنة الحوار الوطني.



وأضاف" إسماعيل"خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، :"حدث ذلك بعد دراسة المشكلة بشكل واقعي والبحث عن التحديات التي تواجه حل المشكلة، وقدمنا العديد من التوصيات القابلة للتطبيق من أجل حل تلك التحديات، وذلك على مستوى المحور التشريعي".

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تقدمت الزميلة إيمان الألفي بمشروع قانون لتعديل القانون 119 لسنة 52 الخاص بالولاية على المال بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت عبر السنوات الماضية في ظل موجة التضخم، وبالتالي فقد استهدفت الحفاظ على أموال القُصر واستثمارها بشكل آمن حتى لا تفقد قيمتها".

وأوضح أن التنسيقية ناقشت تعديل الإجراءات بحيث يكون هناك حد زمني لتقديم الطلبات الخاصة بالواصي من أجل الحصول على الأموال للصرف عليه، وهذا الأمر في حاجة إلى الرقمنة.