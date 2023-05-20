وقفة تضامنية في مدينة هيسلهولم السويدية بمناسبة الذكرى 75 للنكبة

بمناسبة الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، وتضامنا مع أبناء قطاع غزة، والضفة الفلسطينية، أقامت الجالية الفلسطينية وجمعية سويدية متضامنة مع قضية شعبنا الفلسطيني، وحزب اليسار السويدي في مدينة "هيسلهولم" جنوب السويد، اليوم السبت، وقفة تضامنية في سنتروم المدينة.

وشارك حشد من أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين السويديين في الوقفة التضامنية، التي تم خلالها توزيع منشورات تتحدث عن القضية الفلسطينية، والظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطني، كما تم التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في النضال من أجل انتزاع حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



ورفعت الأعلام الفلسطينية والرايات خلال الوقفة التضامنية، وحيا محمد شحادة، عضو مجلس مدينة "كومون"، من خلال كلمته، نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته، وأكد حقه في النضال من أجل انتزاع حقوقه المشروعة بالعودة بموجب القرار الدولي 194.

فيما عبرت "إيفون" عن تضامنها مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقد شارك ماغنوس اكبرون، مسئول حزب اليسار السويدي في المدينة، في الوقفة، و"أبو فراس تميم".