فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجب تغيير الملابس والفرش بعد الاغتسال من الحيض .. وحكم الحلف بالنبي كذبًا

فتاوى تشغل الأذهان..

هل الحلف بالنبي كذبا له كفارة يمين

هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟

هل المكياج وطلاء الأظافر يبطلان الوضوء والصلاة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحلف لا يكون إلا بالله، ولكن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث فعليه كفارة يمين، "ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت".

وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن أسئلة المصلين في مجلس الجمعة الأسبوعي: أن حنث اليمين لا يكون بالله فقط وإنما من حلف بالنبي وحنث فعليه كفارة والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أركان الشهادتين.

هل الحلف بالنبي شرك بالله

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة الحلف بغير الله وليس حراما ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مسلم.

أضاف جمعة في حلقة مسجلة له ": أن حديث : " من حلف بغير الله فقد أشرك" ضعيف ولم يرد به سند ، مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله ذات مره قائلا: "أفلح وأبيه إن صدق" وهو ما يؤكد أن الحلف بغير الله ليس شركا ، كما أن الله تعالى حلف بالمخلوقات كما في قوله:" والضحى والليل والفجر والشمس.

وتابع: فيفضل عدم الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغيرها من أساليب الحلف من باب الكراهة فقط وليس من باب الشرك بالله.

هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟



سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأجاب "شلبي"، قائلًا: بالنسبة لتغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض كل هذا يحتاج الى تغيير طالما دم الحيض وصل اليه، أما لو لم يصل اليه الدم فلا نغير الملابس والفرش.

هل المكياج وطلاء الأظافر يبطلان الوضوء والصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأة المكياج وهي غير متوضئة، أو انتقض وضوءها والمكياج على وجهها، وكان من النوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الوضوء بالميك أب وطلاء الأظافر؟»، أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أما إذا وضعت المكياج بعد أن توضأت وبقيت محافظة على وضوئها، فتصلي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.

وأشار الى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء الى بشرة المتوضأ.

هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء ، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.

ويجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.