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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد قوات في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا .. فيديو

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد وزير الدفاع الروسي شويغو يتفقد قوات في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا.

"تفقد سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة فوستوك للقوات في منطقة زابوريجيا" بحسب وزارة الدفاع الروسية، دون أن تحدد تاريخ الزيارة.

 لم تذكر وزارة الدفاع الروسية متى قام شويغو بزيارة إحدى تشكيلات مجموعة فوستوك للقوات الروسية في منطقة زابوريجيا"، لكن بيانا للوزارة صدر في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية للهجوم، وتصعيد نشاطها على طول خط المواجهة.

وظهر شويغو، الذي كان يرتدي زياً عسكرياً، في شريط فيديو أصدرته الوزارة محاطاً بكبار القادة في مركز قيادة، حيث أشاد بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير معدات العدو وأفراده على المحاور الرئيسية لتجمع قوات "فوستوك".

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