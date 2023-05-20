"السفر واقف"| إعلان عاجل من السكة الحديد بشأن ركاب قطار تحيا مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للركاب حاملي إشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف علي القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) الي (ثالثة تهوية ديناميكية ) علي أن يكون الاشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتي انتهاء مُدة الاشراك وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين .

وفي حالة رغبة الراكب حامل الاشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية ) من محطة القيام إلي محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الإشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

ويعتبر كارت الاشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أوكارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة .