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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي ينتعش بـ مليون و200 ألف دولار رغم الخسارة أمام الأهلي

صدى البلد

ودع فريق الترجي التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور نصف النهائي على حساب الأهلي، الذي تأهل للنهائي وينتظر الفائز من الوداد أو صن داونز لمحاربته على اللقب.

وخسر الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبه، قبل أن يخسر مجددا بهدف نظيف في مباراة الإياب على استاد القاهرة، لتصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب ٤-١.

وأشارت التقارير التونسية ، إلى أنه على الرغم من الخسارة أمام الأهلي وتوديع دوري أبطال إفريقيا ألا أن فريق الترجي قد ضمن الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار من كاف.

وأوضحت أن فريق الترجي التونسي مازال ينافس على ٣ ألقاب في الموسم الجاري، وتتمثل في الدوري والكاس وبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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