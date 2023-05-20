برينتفورد يسقط توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق توتنهام للهزيمة أمام برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية برينتفورد عن طريق برايان مبيمو في الدقائق ٥٠، ٦٢، وويسا يوان في الدقيقة ٨٨ بينما جاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق هاري كين في الدقيقة ٨.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمي: فورستر

الدفاع: ديفيز - لينجليت - سانشيزلينجليت - إيمرسون.

الوسط: دانجوما - سكيب - بيسوما - كولوسيفسكي.

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين.



وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد ٥٦ نقطة.