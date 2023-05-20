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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسم مجهول يعطل الرحلات الجوية بمطار غازي عنتاب التركي لمدة 12 ساعة

مطار غازي عنتاب
مطار غازي عنتاب

ألغى مطار غازي عنتاب التركي، اليوم السبت، عشرات الرحلات الجوية، بعد اكتشاف جسم مجهول في الأجواء القريبة من المطار، حيث تعطلت الحركة بالمطار لمدة 12 ساعة.

ووفقًا لموقع “هبرلار” التركي، لاحظ طاقما طائرتي ركاب في منتصف الليل، وجود جسم غير معروف على ارتفاع  2743 مترًا، ما دفعهم لإبلاغ مركز المراقبة الجوية في غازي عنتاب. 

وبعد أن تحقق مراقبو الحركة الجوية من وجود الجسم الغريب فعلا، تم تعليق الرحلات الجوية في المطار، وتم توجيه بعض الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في غازي عنتاب، إلى مطاري سانليورفا وأضنة. 

ومنذ الليلة الماضية، تم إلغاء 26 رحلة جوية في مطار غازي عنتاب، بما في ذلك 13 إقلاع و 13 هبوط.

وتسبب إلغاء الرحلات الجوية، في بقاء مئات الركاب ينتظرون لساعات في مطار غازي عنتاب.

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