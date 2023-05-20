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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الأمن في الكونغو تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات المتظاهرين المناهضين للحكومة

صدى البلد

أطلقت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية الغاز المسيل للدموع وخاضت معارك جارية في شوارع العاصمة كينشاسا مع متظاهرين مناهضين للحكومة تظاهروا يوم السبت بسبب مخالفات مزعومة في تسجيل الناخبين.

كما أن المحتجين غاضبون من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن المطول في شرق البلاد ، حيث تشن الميليشيات المسلحة والجماعات المتمردة هجمات أدت إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من مليون شخص.

اعتقلت قوات الأمن حوالي 12 متظاهرا بعد بدء المظاهرة مباشرة ، والتي دعا إليها قادة المعارضة.

وقال قائد الشرطة فوستين نومبي في موقع الاشتباكات 'الموكب غير مسموح له بالحضور ، هذا ليس الطريق المصرح به'.

ومن المقرر أن تجري الكونجو انتخابات عامة في 20 ديسمبر كانون الأول يتوقع خلالها أن يسعى الرئيس فيليكس تشيسكيدي لولاية ثانية.

لكن التوتر السياسي يتصاعد في أكبر منتج للكوبالت في العالم ، حيث يشكو بعض مرشحي المعارضة من التأخير والمخالفات المزعومة في حملة تسجيل الناخبين التي يقولون إنها تُجرى لصالحهم.

ودعا أربعة من زعماء المعارضة ، بمن فيهم مارتن فايولو ، الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، ومويز كاتومبي ، رجل الأعمال المليونير والمحافظ الإقليمي السابق الذي من المتوقع أن يخوض المنافسة في عام 2023 ، إلى الاحتجاج يوم السبت.

وقال كاتومبي للصحفيين بالقرب من مكان الاحتجاج في كينشاسا 'إنه لأمر محزن ، إنهم يطلقون الغاز المسيل للدموع. قبل ذلك بقليل ، كانت ذخيرة حقيقية'.

وأضاف فايولو عبر الهاتف إن قوات الأمن طوقت سيارته التي واصلت إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما أكد  فايولو أن 'السجل الانتخابي غير موثوق به ولن نتنازل عن هذه القضية'.

ومن المتوقع أن تنشر لجنة الانتخابات في الكونجو بيانات تسجيل الناخبين يوم الأحد.

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