ضعف مثيلتها بـ موسكو .. أسعار صادمة لـ المطاعم الأمريكية بالعراق

كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز في تقرير نشرته السبت، تحدث عن انتشار المطاعم الأمريكية في العراق بشكل "غير مسبوق"، عن "ارتفاع في ثمن الوجبات" التي تقدمها تلك المطاعم بالمقارنة مع السوق العراقي المحلي.

وأوضحت الشبكة وفق ما نشرته صحيفة بغداد اليوم العراقية، ان أسعار الوجبات بحسب رواد هذه المطاعم، وصل الى نسبة بلغت "ضعف ما يدفع مقابل ذات الوجبة في موسكو"، مؤكدة، ان سعر الوجبة العائلية وصل الى 59 الف دينار، وهو سعر وصفه الرواد بالمرتفع بحسب تقريرها.

وبينت الشبكة أيضا، ان سوق الأغذية العراقي "النشط جدا على الرغم من الصعوبات الاقتصادية" يمثل "فرصة" للعلامات التجارية الامريكية التي قالت انها وجدت السوق العراقي "جاهزا لدمجها"، مشيرة الى ان المطبخ العراقي بات يستعد الان ليكون "مطبخا دوليا" خصوصا في العاصمة بغداد نتيجة لاقبال المستثمرين الأجانب في مجال الأغذية، بحسب وصفها.