تحوّلت لكرة من النار.. تحطم مروع لمقاتلة إف-18 في إسبانيا |شاهد

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، عن تحطم مقاتلة من طراز إف-18، بعد تعرضها لحادث في قاعدة سرقسطة الجوية في شمال شرق البلاد.

وحسب "روسيا اليوم"، وقع الحادث خلال معرض للقوات الجوية، لكن تمكن الطيار من القفز بالمظلة بنجاح، وتم نقله لاحقًا إلى المستشفى.

فيما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الطائرة تحطمت وتحولت إلى كرة نارية عملاقة بالقرب من طريق سريع مزدحم.

وأشارت إلى أن الطيار أصيب بجروح في ساقه، بينما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى نتيجة الحادث.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المقاتلة متعددة المهام وهي تسقط من الجو وتتحول إلى كرة نارية عملاقة.