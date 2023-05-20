مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مونبيلييه في الدوري الفرنسي

كشف يير آريستوي، المدير الفني لـ نانت، عن تشكيل فريقه لمواجهة مونبيلييه، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مونبيلييه في مباراة اليوم، بعد أن عاد لقائمة الفريق.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة الفريق في الجولة الماضية، أمام تولوز، لرفضه المشاركة في جولة دعم المثليين، ضد رهاب المثلية الجنسية.

وتُقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نانت.

ويحتل فريق نانت، المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة، وهو فريق مُؤد للهبوط.