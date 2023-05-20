رئيس الغد : لسنا فى حاجة لأي تعديلات على قانون الأحزاب السياسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد إن حزب الغد يرى أننا لسنا فى حاجة إلى أى تعديلات على قانون الأحزاب السياسية المقرر مناقشته فى المحور السياسى بالحوار الوطنى.

وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالنسبة لمطالبنا كأحزاب نحن كحزب الغد ليس لدينا تمثيل نيابى لأسباب كثيرة ، والقامات لدينا بالحزب تعتبر تمثيل نيابى أهم لأننا متواجدين فى الشارع ومع الناس فى المحافظات ، ونقوم بعمل أداء مساند للدولة ، ونستطيع توصل رأينا للقيادات السياسية والوزارات والجهات المعنية ، وبالتالى يكون هناك تجاوب أكبر.

وأكد رئيس حزب الغد أننا ليس لدينا شكاوى من أننا نريد ان نطلب أى مطالب لأننا لا نرى قيود على حريتنا كحزب واجتماعاتنا ومؤتمراتنا لها احترامها ولها كيانها والناس لديها وعى ثقافى وأدبى.

ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".