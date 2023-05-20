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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المركز الأوكراني للحوار: إعلان فاجنر السيطرة على باخموت "وهمي"

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، من كييف، إن الجيش الأوكراني لا يزال يؤكد وجود قواته في أطراف باخموت، وإن القوات تتمركز في الاتجاه الشمالي الغربي للمدينة، موضحًا في الوقت ذاته، أن سقوط مدينة باخموت لا يعني انتهاء الحرب أو المعركة، وأن القوات الأوكرانية ماضية في الدفاع عن أراضيها.

أضاف "أبو الرب" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بعض الخبراء العسكريين الأوكران أكدوا أن إعلان قوات فاجنر السيطرة الكاملة على باخموت مزيف، وأن فاجنر استنفدت العديد من قواتها، وإعلانها بتسليم باخموت الخميس المقبل ما هو إلا سعي لوضع القوات الروسية في خط المواجهة.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر السيطرة على كامل مدينة باخموت، وأن قواته ستبدأ تسليم باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل، من جانبه نفي الجيش الأوكراني سيطرة فاجنر الروسية على باخموت بالكامل، وأن قواته مستمرة في القتال.

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