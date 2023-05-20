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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات بالضرب والغاز جراء قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في القدس المحتلة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بوقوع إصابات بالضرب والغاز جراء قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين داخل البلدة القديمة في القدس، تزامناً مع مسيرة للمستوطنين بالمكان.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن المستوطنون اقتحموا شارع الواد، واعتدوا على عدد من المواطنين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد من المكان.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون حي رأس العامود، ومحيط "باب العامود"، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وفي وقت سابق، اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدوا على الفلسطينيين وحطموا زجاج عدة مركبات، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين، في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

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