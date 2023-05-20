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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تشن حملات ضبط للقمح المهرب في 3 محافظات

حملات وزارة التموين
حملات وزارة التموين

بناء على تعليمات الدكتور علي المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على تداول القمح. 

وبناء على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد برئاسة محمد رجب هدية مدير المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه فى الأغراض الغير مسموح بها حيث قدرت الكمية المضبوطة ب ٢٢.٢٠ طن وتمت الإحالة للنيابة العامة التى قررت تسليمها لصومعة الخارجة وتم تسليمها للصومعة بناء على قرار النيابة العامة.

وجه الوزير بتشديد الرقابه على تداول الاقماح المحليه والتي تستخدم في غير الأغراض المخصص لها وعليهم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية تموين بني سويف وتم ضبط كميات من الاقماح المحلية تستخدم في أغراض اخري وتم ضبط عدد ٣٠ ثلاثون طن من الاقماح وتم العرض علي النيابه العامه والتي أمرت تسليمها للصوامع.

وتشكلت حملات برئاسة معالي المهندس محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين والتجاره الداخلية بالغربية.

وتم ضبط كمية من الاقماح المحلية تقدر ب ٤٢.٥ اثنان وأربعون ونصف طن اقماح محلية موسم ٢٠٢٣ وتم مصادرتها لدي مصانع اعلاف و مزارع تربية مواشي تقوم باستخدامها كاعلاف وتدخل في تصنيع علف الماشية مخالفة لقراره.
 

وزارة التموين والتجارة الداخلية مال واعمال الدكتور علي المصليحي توريد القمح الرقابة علي توريد القمح اخبار مصر Finance Real Estate

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