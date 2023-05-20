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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحدهما مات غدرا.. تحرك عاجل لنقابة المهندسين بشأن وفاة شابين من أعضائها

استقبل المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، عددا من أفراد عائلة المهندس الراحل فادي نبيل ميخائيل، وبينهم شقيقاه يوسف نبيل عطالله، ورامي نبيل عطالله، وخاله هاني رشيد، وشارل يونان، بحضور مالكي إحدى الشركات التي كان يعمل بها الراحل، وذلك بمشاركة لجنة المساندة القانونية بالنقابة وبينهم الدكتور فيصل حسنين- وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة منال الملا، ووسيم جمال.

وتعرض المهندس فادي نبيل ميخائيل، لحادث أليم أثناء تأدية عمله، حيث لقي مصرعه على يد عامل داخل مشروع يتولى الإشراف الهندسي عليه.

وعبر النبراوي عن خالص حزنه وتعازيه في وفاة الزميل الراحل جراء  هذا الحادث المؤسف الذي وصفه بالجريمة النكراء، مشددا أنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق  الزميل الراحل، وبينها  صرف التعويضات المستحقة من الشركة، بجانب تشكيل لجان معاينة لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الموقع لحماية باقي العاملين في الموقع.

كما شدد النبراوي أنه يتابع كافة الإجراءات، وتوجيه لجنة المساندة القانونية لتقديم الدعم  اللازم لعائلة الراحل فيما يخص الحق المدني والجنائي، والجاهزية للتحرك في كل السبل، وسيكون هناك مزيد من الجلسات لمتابعة سير الإجراءات القانونية.

وأوضح نقيب المهندسين: "سنتواصل مع وزارة القوى العاملة واتحاد مقاولي التشييد والبناء بخصوص تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير عوامل الأمان والتأمين اللازمة في المواقع الهندسية، وتوجيه الشركات لإجراء الكشف الطبي للعاملين وبينها تحليل المواد المخدرة والكشف على قواهم العقلية والنفسية وكذلك التحري الأمني، لضمان أمان كافة العاملين فيها".

من جانبه أكد هاني رشيد- خال المهندس فادي، أنه سيتم تنسيق كافة التحركات والإجراءات مع نقيب المهندسين طارق النبراوي فيما يخص متابعة الشق الجنائي و المدني والقانوني.

على صعيد آخر، كشف النبراوي أنه يجري أيضا متابعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص قضية المهندس عبدالرحمن نصر للحفاظ على حقوقه المادية والقانونية والتنسيق مع أسرته.

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