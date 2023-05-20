الأعداد وصلت 85 ألف.. الأمم المتحدة تطلق استغاثة لمساعدة لاجئي السودان بإثيوبيا

ناشد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) تقديم تمويل إضافي لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعبرون إلى إثيوبيا بسبب الوضع الأمني ​​المستمر في السودان، في استغاثة عاجلة وفق ما نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) ، في آخر تحديث للوضع صادر عن مسئوليه، إنه من المتوقع أن يدخل حوالي 85 ألف شخص إثيوبيا من السودان ، مع توقع زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد في مثل هذا السيناريو.

وأضاف: "هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية لتلبية الاحتياجات الحالية والتدفق المستمر للوافدين المتوقع في الأسابيع المقبلة".

وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) أنه في الفترة ما بين 21 أبريل و 16 مايو ، تم تسجيل أكثر من 22600 وافد من أكثر من 64 جنسية عند نقطة عبور ميتيما في منطقة أمهرة شمال غرب إثيوبيا، ويستقبل معبر ميتيما الآن أكبر نسبة من الفارين من الصراع في السودان.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) ، لوحظ أن الوافدين يأتون إلى حد كبير من مدينة الخرطوم ، العاصمة السودانية ، ويمثلون 76 بالمائة من إجمالي الوافدين. قرابة 18 في المائة منهم من مدينة أم درمان.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أطلقت يوم الأربعاء خطة استجابة تناشد 209 ملايين دولار أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الأزمة وتفشي العنف في السودان.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الوضع المتدهور في السودان له أيضًا تداعيات مأساوية على الدول المجاورة ، والتي يعاني الكثير منها من أزماتها الممتدة.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 أبريل، حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء الصراع.