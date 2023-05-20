عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 7 أطنان قمح قبل ترويجها فى السوق السوداء بالقليوبية

شنت مديرية التموين فى القليوبية حملة مكبرة بقيادة عيد عبد الله مدير المديرية، ومباحث التموين بالوزارة، ومباحث التموين بالقليوبية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها، والتهرب من تسليمها إلى الصوامع الحكومية قادمة من محافظة الدقهلية ومتجهة إلى محافظة المنيا، وذلك استمرارا للدور الرقابي الذي تقوم به مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بالمنشأة الصغرى في كفر شكر.. صور

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة ويسلم معدات جديدة بشبرا الخيمة .. صور

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم مصادرة كمية القمح المضبوطة وتقدر بوزن 7 أطنان قمح محلي، وتسليمها لأحد صوامع محافظة القليوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشارك في الحملة كلا من جمال سرحان مدير إدارة تموين بنها، وخالد جودة مدير إدارة التجارة الداخلية، وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب، وعايد رشدي مدير إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.
وأكد عيد عبد الله أبو زيد، على استمرار تكثيف الحملات على مدار اليوم لضبط محتكري ومهربي السلع الغذائية على مستوى المحافظة، كما أهاب بالمزارعين والتجار المتعاملين في سلعة القمح المحلي الحرص على التعامل بشكل رسمي وتوريد القمح المحلي إلى الجهات المعنية باستلامه حتى لا يتم مصادرة القمح ووقوعهم تحت طائلة القانون.

القليوبية مديرية التموين مباحث التموين بالوزارة وكيل وزارة التموين بالقليوبية وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بالمنشأة الصغرى في كفر شكر.. صور

بعد نصف ساعة من انطلاقه.. تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة ويسلم معدات جديدة بشبرا الخيمة .. صور

ترشيحاتنا

التموين تصادر 108 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

دبلومة في القيادة والأمن القومي | بشرى من وزير التعليم لهؤلاء مديري المدارس

ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

مسؤول بالأمم المتحدة يتعرض لهجوم شرس بعد اجتماعه مع روسي مطلوب جنائيا

ثقافة العمل التطوعي.. حياة كريمة تطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ