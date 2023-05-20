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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدثًا مقيتًا.. باكستان تدين اقتحام أعضاء حكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية
أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكده على أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن "انتهاك حرمة أحد أقدس الأماكن في الإسلام يشكّل حدثًا آخر مقيتًا في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي لا تحترم المشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم".

وأضافت، أن باكستان تجدد التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، وتتحدى جميع القوانين والأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان .

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تصاعدت بشكل واضح منذ بداية هذا العام.

وجددت التأكيد على دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية، ودعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كونه الحل الوحيد العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

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