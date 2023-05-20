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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عاجلة من مفيدة شيحة لـ عمرو مصطفى بسبب أم كلثوم

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على قرار المطرب والملحن عمرو مصطفى، إحياء صوت كوكب الشرق، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.

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وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن بعد 5 عقود على وفاة المطربة أم كلثوم، والتي تعد من اهرامات مصر الخالدة، موجهة حديثها لعمرو مصطفى، قائلة :"بلاش نلعب في الاهرامات الثابتة".

أم كلثوم

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"تجمعنا سنوات صداقة، وانت فنان موهوب من العيار الثقيل ، وعملت كل النجوم اللي لحنت لهم ، وأخذ أغنية لام كلثوم وإعادة توزيعها بتقنية الذكاء الاصطناعي بتوزيع جديد لك ، اقول لك بلاش نلعب في الاهرامات الثابتة".

مفيدة شيحة ام كلثوم كوكب الشرق الذكاء الاصطناعي أخبار التوك شو اليوم

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