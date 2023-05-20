رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه، معقبا: "إنجاز للنادي الأهلي وحاجه تشرف مصر".

وأضاف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النادي الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وهذا شيء مشرف".

وأشار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،: "كنا نستعد لمقابلة أي فريق سواء الوداد أو صن داونز"، متابعا: "كرة القدم في النهاية 90 دقيقة وندعو الله يكون يكون التوفيق حليفنا".

وأوضح طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،: "المباراة في النهاية 90 دقيقة بغض النظر عن الفريق المنافس"، لافتا: "أي أهلاوي أو مصري يتمنى أن يكون الاستاد ممتلئ في المباراة النهائية، لأن المباراة ستحسب لمصر وللتاريخ الكروي لمصر".

