الجنائية الدولية ترد على روسيا بعد وضع مدعيها على قوائم المطلوبين

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها لوضع مدعيها العام في قائمة المطلوبين بروسيا، مؤكدة أن هذا الإجراء غير مقبول.

وقالت الجنائية الدولية في بيان لها إنها لن تتراجع أمام محاولات الترهيب الروسية، وإدراج موسكو لمدعينا على قائمة المطلوبين.

وأضافت: "ستظل المحكمة مثابرة ولن تتراجع عن تنفيذ إجراءاتها القانونية لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل. وتقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها ومسؤوليها".

وكانت السلطات الروسية أعلنت أنها وضعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة المطلوبين، بعدما أصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما افادت رويترز.

وجاء في المذكرة الخاصة :" أنه ولد في أدنبره في 30 مارس 1970 ".