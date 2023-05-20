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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

صدى البلد

أثارت مستخدمة لتطبيق تيك توك تدعى شريهان يوسف، الجدل على السوشيال ميديا بعد نشرها على حسابها الشخصي، فيديو تظهر فيه في حالة انهيار تؤكد فيه أن أخاها عمر صاحب الـ17 عاما، توفي بسبب الشعيرية سريعة التحضير،  في تحدي شعيرية الكوري الحار، بعد أن دمر له الكلى وتسبب في فقع المرارة، وعانى 5 أيام قبل وفاته.

 وفى هذا التقرير نعرض لكم اضرار الشعيرية سريعة التحضير الذى أبرزها الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية، فى تصريح خاص لـ صدى البلد.

 للي بيسال ليه الشعيرية بتموّت

 ١-الشعيرية سريعة التحضير من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الشباب والأطفال، من الأطعمة التي لا تحتوي على عناصر غذائية تسبب الكثير من الأمراض.

 ٢- الشعيرية سريعة التحضير غنية بالملح الصيني الذي يؤدي إلى تلف في خلايا الدماغ ويساعد على إضعافها وإصابتها والقضاء عليها.
 

٣- تصبح سببا في الإصابة بالكثير من الأمراض والأمراض السرطانية وسرطان الدماغ والرئة


 

٤- تأثيرها كبير على الإدراك والتركيز وتؤدي إلى عدم التذكر.

 ٥-يؤدي إلى الزيادة في الوزن لأنه يحتوي على الكثير من الدهون

 6 سم قاتل في البيوت

تحتوي على دهن الخنزير المحرمة
 

٧-يؤدي إلى الانفعالات والتوتر وسبب أساسي في عدم التحكم في الأعصاب عند الغضب


 ٨-يسبب ضغط وتشنجات عضلية خاصة عند الانفعالات

يؤدي إلى الإصابة بمرض الرعاش

 ٩-يصاب من يتناوله بالصداع المزمن ويشعر دائما بالألم

يساعد على زيادة نسبة الكولسترول في الدم

 ١٠ يؤثر سلبيا على الكلى والإضرار بها والقضاء عليها

يسبب الشعور بالتقيؤ.

 وقالت شريهان خلال الفيديو: مش عارفة أقول إيه، مش هقول أخويا ده ابني ابن قلبي، أقرب حاجة ليا انتقل إلى رحمة الله تعالى، مايتعزش على اللي خلقه وربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له. 

وفي مقطع فيديو آخر بعد أن تساءل عدد كبير من المتابعين عن سبب الوفاة، أوضحت قائلة: الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، عيل عنده 17 سنة بيحب الشعيرية الكوري الحراق، الشطة بوظتله الكلى وفقعت المرارة 5 أيام وتوفى.

 وأضافت: خلو بالكم من عيالكم، ماتكلوش شعيرية سريعة التحضير ، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ربنا ميكتبها لحد أبدًا، عريس عنده 17 سنة، مايتعزش على اللي خلقه، الله يرحمه، ادعولي كتير. 

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