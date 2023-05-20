جراحة ناجحة للاعب أدهم ساري

أجرى اللاعب أدهم ساري لاعب منتخب مصر للمصارعة الخرة، عملية الرباط الصليبي بعد إصابات فى بطولة ابراهيم مصطفى للمصارعة الحرة.

وتم إجراء العمليه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للمصارعة وقام الدكتور أحمد عبد العزيز والدكتور محمود عبد العزيز والطقم الطبى بعمل الحراجة التى استمرت لمدة ثلاثة ساعات

ويخضع اللاعب للراحة وبعد ذلك للاعلاج الطبيعي تقدم ادهم ساري بخالص الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى واللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والدكتور محمودالسيد والدكتور محمد الكردي على المتابعة مع اللاعب وتسهيل كل الإجراءات وسوف يخضع ادهم للبرنامج تأهيل للعودة والمشاركة فى بطولة العالم