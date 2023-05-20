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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مريم الخطيب تتوج بالميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

مريم الخطيب تتوج
مريم الخطيب تتوج بالميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية

توجت مريم الخطيب لاعبة المنتخب الوطني للسامبو بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشرة والمقامة في المغرب حتى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وفازت مريم الخطيب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية منافسات السامبو سبورتيف وزن 59 كجم بعد الفوز على بطلة جيوبتي ثم الهزيمة أمام بطلة نيجيريا.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشرة للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

وكان المنتخب الوطني للسامبو حصد 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو 2022 بمشاركة 15 دولة إفريقية وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الإفريقية المشاركة في المنافسات.

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