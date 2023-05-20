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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة مالية بالأهلي يكشفها عضو مجلس النادي .. وطلب علني لوزارة الرياضة

الأهلي
الأهلي

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن وصول النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا شيء مشرف لمصر.

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رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

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إبراهيم سعيد بعد تأهل الوداد لملاقاة الأهلي: نهائي الكبار

أضاف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النادي الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي".

وأشار إلى أن النادي ينفق مصروفات باهظة على النشاط الرياضي والخدمي وهو ما يتطلب الحصول على دعم، موضحا: "النادي الأهلي يمر بأزمة مالية وهو أمر طبيعي، ويحتاجون إلى دعم من وزارة الشباب والرياضة".

وأوضح طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،: "كنا نستعد لمقابلة أي فريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا سواء الوداد أو صن داونز"، متابعا: "كرة القدم في النهاية 90 دقيقة وندعو الله يكون يكون التوفيق حليفنا".
 

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