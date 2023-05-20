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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الشباب يشهد ختام ملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ختام فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي نظمته الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات)ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١) مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نلتقي جميعاً اليوم في ختام فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، أحد فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أعدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أجندة البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي والبالغ عددها قرابة 44 برنامجاً مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعداء بأن تملك مصر النصيب الأكبر منها، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً".


أشار "صبحي"إلي أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل خلال عام الشباب العربي علي تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن مثل هذه اللقاءات وسيلة فعالة للتقارب بين الشعوب العربية علي المستوي الشبابي، وتساعد الشباب العربي على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي، كما تساعدهم في بناء المستقبل الذي يتطلعون إليه بدعم من قياداتهم وأوطانهم.

وقدم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الشكر للوفود العربية المشاركة بالملتقي لتفاعلهم البناء في الخروج بعدة توصيات هامة تعكس مدي حرصهم علي نفع أوطانهم وترضي طموحاتهم الشبابية والعربية، كما قدم الشكر للإدارة المركزية للتنمية الرياضية وجميع القائمين علي تنفيذ الملتقي والخروج بهذه الصورة المشرفة والمعهودة علي التنظيم المصري لكافة الأنشطة والفعاليات الدولية.


شهد حفل الختام الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

مما حضر حفل الختام نخبة من المحاضرين بالملتقي وهم الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور حسين السمري عضو اللجنة العلمية ورئيس قطاع التربية الرياضية كلية التربية الرياضية بالهرم)، الدكتور أشرف الميداني الأمين العام للاتحاد العربي لاعداد القادة.

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية يشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهي (السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.

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