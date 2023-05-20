رئيس حزب المصريين يطالب بسرعة خروج قانون المحليات للنور للقضاء على البيروقراطية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، طرح قانون المحليات كأحد أهم القضايا الفرعية التي يتضمنها المحور السياسي بالحوار الوطني، موضحا أن هذا القانون يعد استحقاقا دستوريا مهما لدوره الرقابي الكبير على أرض الواقع.

جلسات الحوار الوطني

وقال "أبو العطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن طرح قانون المحليات بجلسات الحوار الوطني مهم جدا للاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة من الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية بشأنه، من أجل وضع قانون للمحليات جدير بالتطبيق في الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الخروج بقانون جديد للمحليات سيحكم الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين، وسيضيف للشارع من خلال محاسبة المسئولين في المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأكد أن أهمية دور المجلس المحلي تكمن في إعداد الكوادر لعضوية مجلس النواب فيما بعد، علاوة على تطوير الجهاز الوظيفي والإداري المحلي، بما يقضي على الظواهر السلبية والمحسوبية، مشددا على أن وجود مجالس محلية منتخبة ونزيهة يضمن مواجهة فساد المحليات.

وأشار إلى أن قانون المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة بكل تأكيد، وإصدار هذا القانون سيمنع الكثير من أشكال فساد المحليات، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تحكم المسألة بالنسبة للمحافظ المسئول، وأخرى تنظم العلاقة بين عضو المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة والمحافظ رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة ورؤساء الأحياء.

ونوه بأنه فور خروج قانون المحليات للنور سيكون أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، فضلا عن التحول إلى نظام اللا مركزية المالية والإدارية، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.