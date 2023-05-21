لعنة الفراعنة قتلتهم.. تفاصيل وفاة 3 أشقاء بسبب التنقيب عن الآثار

انتشرت مؤخرا حمى التنقيب عن الآثار بين قرى القليوبية حيث أضاع العديد من الطامعين في الكنوز والأموال الجهد والعمر‏ وهدم العديد من البيوت علي رؤوسهم بسبب هوس الحصول على الكنز الفرعوني الذى أصبح يسيطر على الكثيرين، وقد يلجأ بعضهم الى الدجالين ممن يوهمونهم بقدرتهم على تحديد موقع الحفر والمساعدة على فتح المقبرة بتسخير الجن.

وفاة 3 أشقاء بسبب التنقيب عن الآثار

شهدت قرية قرشندة التابعة لمركز طوخ مؤخرا مصرع 3 أشقاء بسبب التنقيب عن الآثار، حيث انهارت عليهم حفرة كبيرة داخل منزلهم فلقوا مصرعهم أسفل التراب.

شاهد عيان يروى تفاصيل الواقعة

قال أحد شهود العيان على الواقعة ، إنه كان يلاحظ وجود سيارة تقف أمام منزل الضحايا خلال فترات الليل بشكل متكرر وغامض ، ولكنه لم يكن يعلم سبب وجودها أمام منزل الضحايا.

وأشار إلى أن الضحايا كانوا يقومون بتصرفات غريبة ويفرغون مياها من المنزل ويسكبونها داخل بالوعة الصرف الصحي الكائنة بجوار منزلهم، بشكل متكرر دون معرفة السبب حتى تبين بعد ذلك أن هذه المياه ناتجة عن أعمال حفر داخل المنزل ، مؤكداً إن الضحايا حفروا حفرة عميقة داخل منزلهم، ونزلوا داخلها بحثاً عن الآثار وأثناء بحثهم لقوا مصرعهم، إثر انهيار الحفرة عليهم.

نقل جثث الضحايا الى مستشفى قها المركزى

وجرى نقل الجثث تحت تصرف النيابة الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفين والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفين.

بلاغ أمنى بالواقعة وتفاصيلها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط ثلاث اشقاء داخل منزل بالطوب اللبن أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية قرقشنده طريق شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة كلا من "محموذ.ع"40 سنة ، و"حسين.ع" 38 سنة ، "عبدالرحمن.ع" 28 سنة ، وجرى نقلهم جميعا لمستشفي قها المركزى، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.