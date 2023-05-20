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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث سير على طريق الإسماعيلية بورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب شخصين، مساء اليوم السبت، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث إنقلاب دراجتهم البخارية التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمرة ٤ التابعة لقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب.

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وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمرة 4  التابعة لقرية الرياح بالقنطرة غرب.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب مدير إسعاف الإسماعيلية وتبين إصابة كلا من محمد موسى محمد حسن 21 عاما، و فهمى محمد حسين حسن 25 عاما، وتم نقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الطوارئ ابوخليفة.


وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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