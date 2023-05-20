بتجوز من غير خطوبة.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها الاخيرة قائلة:"إنها تعتبرماضيها سيء مع زيجاتها لأنه انتهى بالفعل ولم تستمر معهم".

وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.



ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب وضعتها في مازق.

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولانيكان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات".

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميلللطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".





















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