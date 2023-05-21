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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم على أمه بالإعدام.. شاب ينهي حياة والدته بحجة سوء سلوكها|تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة بشعة ارتكبها شاب بحق أمه بعد أن زين له الشيطان قتلها، بعد أن أقنعه عدد من أصدقائه بسوء سلوك أمه، الأمر الذى دفعه للذهاب لمسكنها ومعاقبتها على فعل لم يترك لنفسه ولا لها المساحة سواء للتأكد من هذا الأمر، أو تركها لتدافع عن نفسها. 

 

 لم ينتظر الشاب القاتل في هذه الليلة أن يعرف أكثر عن التهمة التي أبلغه بها أصدقاؤه عن والدته والمتمثلة في سوء السلوك، وأطلق الحكم فورا بالإعدام لوالدته، وذهب ونفذه بيده فيها ولكن بعد أن طعنها عدة طعنات، وقطع جسدها. 

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تفاصيل الواقعة

ارتكب شاب جريمة شنعاء، وقتل والدته بمسكنها بمنطقة الهانوفيل في نطاق قسم الدخيلة، غربي الإسكندرية، مدعيًا سوء سلوكها، وتمكن قوات الأمن من القبض عليه.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة حول بلاغ بقتل شخص والدته داخل شقتها بعقار بشارع بغداد بمنطقة الهانوفيل، غربي المحافظة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الشقة مسرح الجريمة تقع بالطابق الرابع علوي بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنتها المدعوة "ف.م.أ" 38 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح نافذ بالرقبة وأخر أسفل الظهر، وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة ابنها يبلغ من العمر 18 عامًا، ويعمل كهربائي ومقيم بمحرم بك.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها مطلقة ولها معلومات جنائية مسجلة، وقد حضر الابن للشقة محل البلاغ واعتدي بالضرب على والدته بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم.

جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وكشفت التحقيقات أن المتهم برر جريمته بشكه في سلوكها ومعايرة البعض له بسبب ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

الاسكندرية تفاصيل صادمة جريمة بشعة

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