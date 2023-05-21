سعر عيار 21 اليوم الأحد 21-5-2023

استقر سعر سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2350 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-5-2023 دون أي تغيير.

توقعات الخبراء

وتوقع خبراء الذهب والمتعاملين في قطاع سوق المشغولات الذهبية، أن يعاود المعدن الأصفر صعوده بعد ثبات دام لأكثر من أسبوعين متأثرا بهبوط اقرب من 400 جنيه في الجرام الواحد

التموين والذهب



وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجد أن هناك ارتفاعات قياسية مزعجة وغير مبررة في أسعار الذهب وهو ما أدى لاتخاد قرار بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك.

وأوضح ناجي فرج في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب في مصر أصبح أعلى من السعر في السعودية بحوالي 700 جنيه نتيجة لنقص المعروض فقدم الوزير مقترحا لإعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك والرسوم، واصفا القرار بأنه قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري.

ونوه بأن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتأثيره لم يظهر بعد لأنه في البداية، ولكنه سيؤدي إلى الاستقرار وثبات الأسعار وسيؤدي إلى مصلحة كبيرة لسوق الذهب في مصر.

وتوقع حدوث انخفاض في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أو على الأقل سيحدث ثباتا في سعر الذهب لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة وسعر الذهب أصبح لحظيا وكل لحظة بسعر مختلف

استقرار السعر

واستقر سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد ؛ دون أي تغيير في مخلات الصاغة، بعد أن ارتفع بصورة طفيفة لم تجاوز 15 جنيه علي أساس يومي.

عيار 24



بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2686 جنيه للشراء و 2743 جنيه للبيع

عيار 18



سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية جوالي 2014 جنيه للبيع و 2057 جنيه للشراء

عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأدني فئة لنحو 1567 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجلت اوقية الذهب نحو 83.53 ألف جنيه للبيع و 85.303 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.742 مليون جنيه للشراء.



الذهب و البورصات العالمية

شهدت أسواق الذهب العالمية أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي وسجلت أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة، حسب تحليل منصة جولد بيليون، وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.



هذه التطورات تسببت في انخفاض كبير في مستويات الذهب ودفعه إلى كسر المستوى النفسي 2000 دولار لأسفل، منذ رفع أسعار الفائدة ليتم جذب الاستثمارات بعيداً عن الذهب الذي لا يقدم عائد مقارنة مع السندات الحكومية التي تنتعش برفع الفائدة.

ولكن في اليوم الأخير في التداول قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع الفائدة بسبب شروط الائتمان المصرفي المتشددة، وأن الأسواق تقوم بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن البنك، كما أشار إلى أن البنك لم يتخذ أي قرارات بشأن الفترة الزمنية التي قد تكون مناسبة للإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.



وتسببت هذه التصريحات من قبل رئيس الفيدرالي في عكس توجهات الأسواق بشكل كامل، بداية من التسعير في الأسواق بشأن رفع الفائدة في يونيو الذي تراجع إلى 18.5%، وهو ما انعكس على الذهب بشكل إيجابي كبير دفعه إلى تعويض جزء كبير من خسائره التي سجلها منذ بداية الأسبوع.

التوقعات الآن تشير أن الذهب قد يعود إلى استكمال الارتفاع والعودة لاختراق المستوى 2000 دولار، خاصة أن المنطقة السعرية حول 1940 – 1950 دولار لم يتم المساس بها من قبل الذهب وهي تعد منطقة حرجة بالنسبة لاتجاهات الذهب.

الذهب ومحلات الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر بختام التعاملات أمس السبت في محلات الصاغة بمقدار قارب علي 100 جنيه في يوم واحد، بعد ان كسر جمود التراجع حتي نهاية الخميس الماضي.

ورصدت كاميرا “صدي البلد” خلال جولتها بأحد محلات الصاغة، صعودا لسعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2400 جنيه بدون مصنعية في أحد محلات الصاغة.

وصعد كذلك عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية ليسجل 2057 جنيه للجرام الواحد.

وتبعه عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية ليصل لـ 2742 جنيه



ووصل سعر سبيكة الذهب بوزن جرام واحد - 2742 جنيه .