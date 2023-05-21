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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسين هريدي: القمة العربية بجدة طوت صفحات الخريف العربي .. فيديو

القمة العربية
القمة العربية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية التي عقدت أمس الأول، تعكس التحول الذي يحدث في النظم العربي، مشيرًا إلى أن الكلمات التي ألقيت في هذه القمة، يؤكد بأن القادة العرب يقرأون جيدًا التغيرات التي تحدث في المسرح الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. 

وتابع "هريدي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية  "ten"، مساء السبت، أن الدول العربية لا تريد أن تخضع مصالحها لطرف من هذه الاطراف، وفي هذا الاطار استضافت السعودية الرئيس الأوكراني، كدليل على أن العالم العربي يتخذ نهج الحياد الإيجابي فيما يتصل بالحرب الروسية الأوكرانية.


وأشار إلى أن  النظام العربي قرأ جيدًا التحويلات التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن قمة جدة تعكس صحوة قومية  بعد الخريف العربي الذي زعزع الاستقرار في العالم العربي، وأثر بصورة سلبية للغاية على الاقتصاد العربي، وسوريا وليبيا ولبنان أكبر مثال على هذا الأمر. 


وتابع أن القمة العربية بالأمس طوت صفحات الخريف العربي،  مشيرًا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية جاءت متأخرة، معقبًا:" كنت اتمنى ان يقوم الوفد المصري بالتحفظ على قرار تجميد عضوية سوريا في الجماعة مثلما فعلت لبنان ، خاصة ان سوريا جزء من الجامعة العربية، وهي أحد حواضر الحضارة العربية"

أشار إلى ان الغزو الامريكي للعراق كان ردًا على توجيه صدام حسين صواريخ "أرض- أرض" إلى إسرائيل في التسعينات، ورسالة تحذيرية لأي نظام عربي قد يجرأ على مثل هذا التصرف.

حسين هريدى

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