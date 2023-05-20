السفيرة سيريناد جميل تقدم أوراق اعتمادها الي رئيسة جورجيا

قدمت السفيرة سيريناد جميل أوراق اعتمادها إلى الرئيسة جورجية سالومي زورابيشفيلي كسفير غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى دولة جورجيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التى تمت فى القصر الرئاسى بالعاصمة تبليسي يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣.

وقد نقلت السفيرة سيريناد جميل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة الجورجية وتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال لدولة جورجيا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية الودية بين حكومتي وشعبي البلدين.

كما أعربت سفيرة مصر عن تطلعها إلى استمرار العمل والتعاون مع الحكومة الجورجية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في كافة المجالات.

ومن جانبها أعربت الرئيسة الجورجية "زورابيشفيلي" عن ترحيبها بتولي سفيرة مصر مهام منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين.