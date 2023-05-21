معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

تنظم كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، اليوم، المعرض الثاني للملابس المستعمله بإسعار رمزية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور السيد الموشي منسق الإنشطة الطلابية.

ويقام معرض الملابس المستعملة بأسعار رمزية للطلاب والموظفين اليوم الأحد الموافق 21 مايو من الساعة 10 صباحآ وحتي الساعة 12 ظهرآ للطلاب ومن الساعة 12 حتي الساعة 2.30 للموظفين في الكلية وذلك بتنظيم نادي روتاري شمس اكتوبر.

وعلي جانب آخر نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان معرض تصميم الأثاث لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج علوم تصميم الأثاث مادة تدريب ١، لتصميم وتنفيذ قطع من الأثاث متعددة الوظائف تلائم الغرف الصغيرة.

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية - في تصريح لها - إنه تم تنفيذ جميع الأعمال من قطع الأثاث المنزلي في مصنع أبو شال، وذلك ضمن الشراكات التي تقيمها كلية الفنون التطبيقية مع المجتمع الصناعي والجهات الخارجية بهدف دعم الطلاب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني لهم، وأن التصميمات الطلابية اختلفت وتنوعت وظائفها وتضمنت، من بين طاولات للرسم وركن للأطفال، وغرف معيشة، ومكاتب، وطاولات طعام ، ووحدات حاسب آلي.

ونوهت قطب إلى أن المقرر يهدف لتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من قطع الأثاث وتنفيذها بالاستعانة بخامات متنوعة ( كالزجاج، والحديد، والبلاستيك، والقماش مع الأخشاب) وتطويع كل هذه الخامات لخدمة التصميم ، والاهتمام بتعليم الطلاب بدراسة البعد الوظيفي والمكاني واستغلال المساحات الصغيرة واستخدامها في وظائف مختلفة .