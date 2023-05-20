أسوة بالأمهات .. قضية لتخصيص يوم للأب

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تطالب بتخصيص يوم من كل عام، ليكون عيدًا للأب ، لجلسة 3 يونيو المقبل لورود تقرير فض المنازعات.



كان أقام ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.



وقال ياسر التركي، في دعواه إن عيد الأب يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.