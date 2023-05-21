جرائم فاجنر.. تقرير أممي يكشف تفاصيل مقتل 500 مالي على يد المرتزقة الروس

كشف تقرير للأمم المتحدة إلى أن مرتزقة روس وراء مقتل 500 في قرية مالي، وجاء في نص التقرير تفاصيل تورط مقاتلي مجموعة فاجنر في فظائع مورا التي حدثت في مارس 2022، بما في ذلك تعذيب واغتصاب المدنيين، وذلك في فترة أسبوع واحد فقط.، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

طائرة هليكوبتر ونيران من أسلحة أوتوماتيكية

في البداية جاءت طائرة هليكوبتر واحدة، حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأهوار حول النهر خارج القرية، ثم تسببت حشرجة النيران الأوتوماتيكية في انتشار الحشود المتجمعة للسوق الأسبوعي، بعد ذلك جاءت المزيد من طائرات الهليكوبتر، وأسقطت القوات حول المنازل وحظائر الماشية، ثم تحرك الجنود بسرعة ، وأمروا الرجال بالدخول إلى وسط القرية، وأطلقوا الرصاص على من يحاولون الفرار، وعندما رد بعض المسلحين بإطلاق النار اشتد إطلاق النار، وسرعان ما قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً وعشرات الأعضاء المزعومين في جماعة إسلامية مرتبطة بالقاعدة.

ويكمل تقرير جديد للأمم المتحدة سرد أحداث تلك المجزرة: "وعلى مدى 5 أيام، لقي مئات آخرون حتفهم في قرية مورا بمنطقة موبتي بمالي على أيدي قوات يشرف عليها مرتزقة روس، وجميع الضحايا باستثناء جزء صغير كانوا مدنيين غير مسلحين، وقد تم إعداد التقرير على يد بعثة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى عدة أشهر، ويقدم التقرير سردًا ساعة بساعة للأحداث خلال عملية عسكرية استمرت خمسة أيام في مورا في مارس 2022 ، مع إعطاء تفاصيل عن الأسوأ".

قتل خارج نطاق القانون

ووفقا لما جاء بالجارديان، فقد خلص محققون من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك مؤشرات قوية على مقتل أكثر من 500 شخص - غالبيتهم في عمليات القتل خارج نطاق القانون - على يد القوات المالية والعسكريين الأجانب الذين يُعتقد أنهم من فاجنر، وهي جماعة مرتزقة يديرها يفجيني بريجوزين ، وهو قريب، وحليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي ارتبط بالمذبحة برسائل داخلية حصلت عليها صحيفة الجارديان العام الماضي .

وتؤكد المزاعم الجديدة مرة أخرى مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي ألقي باللوم فيها على شركة فاجنر، والتي عملت أيضًا في ست دول أفريقية أخرى على الأقل بالإضافة إلى ليبيا وسوريا، واتُهم فاغنر بالتورط في مذابح متعددة في مالي وكذلك في أماكن أخرى في منطقة الساحل ووسط إفريقيا، ويقول شهود عيان إن الجماعة وقعت في خضم قتال عنيف في جمهورية إفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة.

فاجنر استغلت فراغ في بعض مناطق إفريقا

مع قيام فرنسا والولايات المتحدة بتحويل الموارد والاهتمام بعيدًا عن إفريقيا في السنوات الأخيرة، تحركت روسيا لسد الفجوة، وشنّت سلسلة من الهجمات الدبلوماسية واستخدمت فاجنر لكسب الأنظمة في الدول الرئيسية من خلال عرض تعزيز قوات الأمن الضعيفة ضد الأعداء، وتتراوح من المتطرفين الإسلاميين إلى أحزاب المعارضة المحلية المؤيدة للديمقراطية، ويزعم المسؤولون الغربيون أن الكرملين يستخدم فاجنر لتعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية الروسية عبر إفريقيا وأماكن أخرى، ويقولون إن هذا الجهد مدعوم بحملة تضليل واسعة النطاق.

وقد سجل المحللون تصاعدًا في أعمال العنف في أي مكان انتشر فيه فاجنر، على الرغم من أنه نادرًا ما حقق نجاحًا عسكريًا كبيرًا للحكومات، وقال مسؤول إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا الشهر الماضي وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري ثلاثي في ​​بلدة سيفاري بوسط مالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، وعندما تم التعاقد مع المرتزقة الروس في موزمبيق عام 2019 لمحاربة الإسلاميين هناك ، اضطروا للانسحاب بعد تكبدهم خسائر فادحة، في نهاية المطاف، تم إرسال القوات النظامية الرواندية ، بنجاح في مواجهة هجوم المتمردين.

أحداث مورا ترتقى لجرائم حرب

ومع ذلك، فإن القليل من الفظائع التي يُزعم أنها تورطت في فاغنر قد تم ربطها بشكل قاطع بالمجموعة. وقد أدى الافتقار إلى الشهود ومقاومة الأنظمة المحلية وضعف البنية التحتية وانعدام الأمن الشديد إلى صعوبة التحقيق الكامل في المطالبات، ولكن مذبحة مورا استثناء.

ويقول فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "هذه نتائج مقلقة للغاية، حيث كان هناك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمكن ، حسب الظروف ، أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

لتلك الأسباب سلطات مالي متورطة

والملفت للنظر موقف السلطات المالية، حيث رفضت تلك السلطات، طلبات الفريق للوصول إلى مورا نفسها، لكن التقرير يستند إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وكذلك الطب الشرعي ومصادر المعلومات الأخرى، مثل صور الأقمار الصناعية، ومن المعروف أنه قد أُطيح بالرئيس المالي المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا، في أغسطس 2020 على يد ضباط غاضبين من الإخفاقات في دحر التمرد الجهادي، وفي عام 2021، أجبر الجيش على الإطاحة بحكومة مدنية مؤقتة وانحنى بشكل كبير نحو موسكو، وأبرم اتفاقًا تم بموجبه نشر حوالي 1000 مقاتل من مجموعة فاجنر في قواعد في معظم أنحاء البلاد ، والتي تلقت أيضًا شحنات من الأسلحة الروسية.

فيما وصف متحدث باسم الحكومة المالية التقرير بأنه "متحيز" و "يستند إلى رواية خيالية"، وقال إن تحقيقًا أجرته السلطات القضائية المالية خلص إلى أنه "لم يُقتل أي مدني في مورا أثناء العملية العسكرية" ، وإنما فقط "إرهابيون مسلحون "، وقد بدأت العملية - التي وصفتها السلطات بأنها عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب ضد جماعة إسلامية متطرفة، كتيبة ماسينا ، التي فرضت نسختها الصارمة وغير المتسامحة من الشريعة الإسلامية على السكان ، ورفعت الضرائب وجعلت الرجال المحليين يتبعون لباسهم - بدأت في 27 مارس 2022 ، يوم مزدحم بالسوق في مورا.

روايات الشهود تتوافق مع تقارير المراسلين

والروايات التي جمعتها الأمم المتحدة تدعم شهادات الشهود الذين تحدثوا إلى المراسلين العام الماضي، ويقول أمادو باري، الذي يعيش في القرية المجاورة ، للأوبزرفر إنه كان في السوق في مورا عندما ظهرت فجأة مروحيات ونزلت القوات ، مما دفع مجموعة صغيرة من المسلحين الإسلاميين في القرية لإطلاق النار على الجنود قبل الفرار على دراجات نارية، ثم بدأنا نركض في كل اتجاه ، وبعضنا في المنازل، ثم فتح الجيش المالي النار على الأشخاص الذين كانوا يركضون ، مما أدى إلى مقتل الكثير من الأشخاص ".

بعد ذلك ، على مدى الأيام الأربعة التالية ، يُعتقد أن ما لا يقل عن 500 شخص قد قتلوا ، بحسب التقرير ، الذي يذكر أسماء 238 من هؤلاء الضحايا على الأقل، وقال هاني نصيبيا ، كبير الباحثين في مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح ، في الأسابيع التي تلت المذبحة ، إن ما بين 60 إلى 100 من القتلى ربما كانوا مسلحين إسلاميين غير مسلحين ، لكن البقية كانوا من المدنيين، قد عثرت القوات الحكومية على كميات كبيرة من الأسلحة في المورا.

وثائق الجيش المالي تتحدث عن المدربين الروس

فيما أفاد شهود عيان أنهم رأوا "رجالاً مسلحين بيض" يتحدثون لغة غير معروفة ويعملون إلى جانب القوات المالية ويظهرون أحياناً للإشراف على العمليات ، بحسب التقرير. ونقلت عن شهود زعموا أن القوات المالية كانت تتناوب داخل وخارج مورا يوميًا ، لكن الأفراد الأجانب ظلوا، فيما كشفت وثائق داخلية للجيش المالي حصلت عليها صحيفة الجارديان العام الماضي عن وجود مقاتلي فاجنر - يشار إليهم باسم "المدربين الروس" - في "مهام مختلطة" مع جنود ماليين ودركيين في وقت قريب من مذبحة مورا، وقد تم نشر فاجنر بالقرب من مورا في ذلك الوقت، وشارك في عمليات أخرى قتل فيها العديد من المدنيين.

ووفقًا للتقرير الجديد، ففي اليوم التالي للهجوم الأولي ، بدأ الجنود بالذهاب من منزل إلى منزل بحثًا عن "إرهابيين مفترضين" ، واختيار وقتل الأشخاص ذوي اللحى الطويلة، والأشخاص الذين يرتدون سراويل بطول الكاحل (علامة على الولاء الديني)، علامات على أكتافهم - يُنظر إليها على أنها دليل على إطلاق النار أو حمل الأسلحة - وحتى أولئك الذين أظهروا فقط علامات الخوف.