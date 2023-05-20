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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعتقل شخصًا بتهمة حرق المصحف

المصحف
المصحف

اعتقلت السلطات الأمنية في روسيا، شخصًا بتهمة حرق المصحف، في مدينة فولجوجراد، بأمر من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف روبل.

وحسب ما ذكرته لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه “تم رفع دعوى جنائية بشأن الإجراءات العامة لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، بعد حرق شخص للمصحف في فولجوجراد”.

وأضافت أنه تم اعتقال نيكيتا جورافيل وهو من سكان المنطقة، حيث اعترف أثناء الاستجواب، أنه نفذ الإجراء المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 10 آلاف روبل، على حد قول لجنة التحقيق.

وبعد ذلك، سلّم المتهم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة، حيث كشف تورطه بالتواطؤ بتصوير مقطع فيديو لمنشآت عسكرية.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أنه "كجزء من القضية الجنائية، تجري عمليات التفتيش في مكان إقامة المشتبه به، من أجل الكشف عن العناصر ذات الصلة بالتحقيق".

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